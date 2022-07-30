Rektör Karacoşkun Öğretim üyeleriyle bir araya geldi

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Öğr. Üyesi, Ney ve Tambur Sanatçısı Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ses Sanatçısı Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun'la Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

Kültür, sanat ve musiki ekseninde bir değerlendirmenin yapıldığı görüşmede 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde müzik alanında yapılan çalışmalar da ele alındı.

Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tokaç ve Sezikli'ye hem ziyaretleri hem de Türk Musikisine emekleri dolayısıyla teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun, Üniversitenin hedefleri, projeleri ve Kilis'in eğitim-öğretim meselelerinin de gündeme geldiği görüşme sonunda Milletvekili Dal'a teşekkür ederek, meclis faaliyetlerinde başarılar diledi. - KİLİS