Rektör Karacoşkun Öğretim üyeleriyle bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Karacoşkun Öğretim üyeleriyle bir araya geldi

Rektör Karacoşkun Öğretim üyeleriyle bir araya geldi

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Öğr. Üyesi, Ney ve Tambur Sanatçısı Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ses Sanatçısı Doç. Dr.

 - Güncelleme:

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Öğr. Üyesi, Ney ve Tambur Sanatçısı Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ses Sanatçısı Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun'la Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

Kültür, sanat ve musiki ekseninde bir değerlendirmenin yapıldığı görüşmede 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde müzik alanında yapılan çalışmalar da ele alındı.

Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tokaç ve Sezikli'ye hem ziyaretleri hem de Türk Musikisine emekleri dolayısıyla teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun, Üniversitenin hedefleri, projeleri ve Kilis'in eğitim-öğretim meselelerinin de gündeme geldiği görüşme sonunda Milletvekili Dal'a teşekkür ederek, meclis faaliyetlerinde başarılar diledi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Haliç Üniversitesi Rektör Kilis Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title