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Rektör Kaplancıklı, Öğrencilerin Eserlerini İnceledi

Rektör Kaplancıklı, Öğrencilerin Eserlerini İnceledi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü atölyesinde öğrencilerin eserlerini inceledi ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü atölyesinde öğrencilerin yaptığı eserleri inceledi.

Ziyarette, resim bölümü öğrencilerinin Bilecik Valiliği iş birliğiyle sürdürülen 'Bilecik İlinin Tarihi ve Kültürel Mirası' teması kapsamında tuval üzerine ürettikleri eserler incelendi. Aynı zamanda, Aralık ayında açılması planlanan 'Kent Belleği-Kent İzlenimleri' sergisi için hazırlanan çalışmalar da değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrencilerle bir araya gelerek projeleri ve eserlerin üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin sanatsal bakış açısı ve çalışmalarına duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kaplancıklı, bu tür iş birliklerinin üniversitenin sanatsal ve kültürel katkılarını artırdığına dikkat çekerek, yapılan çalışmalara desteklerinin devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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