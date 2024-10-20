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Rektör Kaplancıklı Gölpazarı Kaymakamı Ardal'ı Ziyaret Etti

Rektör Kaplancıklı Gölpazarı Kaymakamı Ardal'ı Ziyaret Etti
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Kaymakam Tahir Ardal'ı makamında ziyaret ederek, İl Tarım Müdürlüğü adına hediye edilen tabloyu aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal'ı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Zafer Asım Kaplancıklı, Üniversite Genel Sekreteri Muhammet Büyük ile birlikte Kaymakam Ardal'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Kaymakam Ardal, Rektör Kaplancıklı'ya İl Tarım Müdürlüğü adına tablo takdim etti. Kaymakam Ardal, misafirleri ile bir süre görüşerek sohbet ederken nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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