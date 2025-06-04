Rektör Dağlı'dan Kurban Bayramı Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Güner Dağlı, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olan bayramların; milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren ve bu duyguların gelecek nesillere aktarılmasına vesile olan özel günler olduğuna dikkat çekerek "Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da manevi değerlerimizi bir kez daha yücelteceğiz" dedi.

"Bu anlamlı ve özel günlerde sevgi ve hoşgörü içerisinde olmalıyız" diyen Prof. Dr. Dağlı, "Tüm insanlığa örnek olacak bir dayanışma ve kardeşlik sergilemek için dargınlıkları bir yana bırakıp birbirimizi daha iyi anlamaya çalışmalı ve birbirimize sımsıkı kenetlenmeliyiz. Büyüklerimize duyduğumuz hürmeti ve küçüklerimize duyduğumuz muhabbeti onlara hissettirmeli, bayramın manevi duygusunu en güzel şekilde yaşamalıyız. Bayram vesilesiyle pekiştireceğimiz bu duygular, sadece bayram günleri değil hayatımızın her alanında hepimizin yol göstericisi olmalı. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor sevginin, kardeşliğin, barışın ve birlikteliğin hakim olduğu, mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP