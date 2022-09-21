Rektör Çomaklı, merkezi yemekhanede incelemelerde bulundu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetim ekibi, kampüs yerleşkesinde yer alan merkezi yemekhane çatısında çıkan yangının ardından incelemelerde bulundu.

Belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangınla ilgili olarak yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Çomaklı, tamirat ve tadilat işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve sürecin nasıl işleyeceği yönünde ilgili birimlerin yöneticilerinden bilgi aldı. Dün gerçekleşen talihsiz olayı ilk andan itibaren yemekhane önünde takip eden, üniversite ekiplerini harekete geçiren ve ardından da kriz masası oluşturarak sürecin her anını anbean gözlemleyen Rektör Çomaklı, temizleme işlemlerinin ardından merkezi yemekhaneye tekrar geçerek durum değerlendirmesinde bulundu.

Yapım ihalesinin mevzuatlara uygun bir şekilde ivedilikle yapılacağını ve hemen ardından onarım işlemlerine başlayacaklarını aktaran Rektör Çomaklı: "Üniversite olarak büyük bir badire atlattık. Yemekhanemizin çatısında meydana gelen yangından çıkan duman, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı ve bu da paniğe neden oldu. Ancak tüm birimlerimiz soğukkanlılıkla olaya anında müdahale ederek hem tedirginliğin kısa sürmesini sağladı hem de süreci hızlı bir şekilde kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen ve ardından da soğutma işlemleri tamamlanan binamızda yaptığımız ilk incelemeler, binamızın çatısı dışında kayda değer bir zararın meydana gelmediği yönündeydi. Bugün de gerçekleştirdiğimiz incelemelerle birlikte yemekhanemizin tahmin ettiğimizden daha da kısa sürede hizmete açılacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Yangına müdahale eden tüm birimlerimize teşekkürlerimi sunuyorum"

Bu sürecin, devletimizin gücü ve büyüklüğü ile kısa sürede atlatıldığını belirten Rektör Çomaklı: "Bu olay bize birçok şeyi de tekrar gösterdi. Devletimizin büyüklüğü sayesinde bu talihsiz olayı en az hasarla atlattık. Can kaybı ile herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu. Birlik ve beraberlik ruhunu içinde şehrimizin tüm birimleri ile kenetlenmemiz ise bizlere güç ve moral verdi. Bu düşüncelerle Erzurum Valiliğimize, Erzurum Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize, Emniyet Müdürlüğümüze, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğümüze, AFAD, DHİM, UMKE, Palen ve üniversitemizin ilgili birimlerine bu süreçte göstermiş oldukları cansiperane çalışmadan dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bir daha bu ve benzeri olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Edebiyat fakültesi yemekhanesi kullanılacak

Merkezi yemekhanede başlayan tadilat işlemleri nedeniyle öğle yemeğinin yeni Edebiyat Fakültesi yemekhanesinde verilmeye başlandığını belirten Rektör Çomaklı, arzu eden öğrenciler için hafta için her gün saat 11.00 ile 14.00 saatleri arasında merkezi yemekhane bankamatikleri önünden ücretsiz olarak araç seferlerinin yapılacağı bilgisini paylaştı. - ERZURUM