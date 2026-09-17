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Rektör Altun’dan yenileme çalışmaları tamamlanan mühendislik fakültesinde inceleme

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Rektör Altun’dan yenileme çalışmaları tamamlanan mühendislik fakültesinde inceleme
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, mühendislik fakültesinde tamamlanan tadilat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, mühendislik fakültesinde tamamlanan tadilat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile birlikte yenileme çalışmalarının sona erdiği mühendislik fakültesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner'den bilgi alan Rektör Prof. Dr. Altun, fakültedeki akademik ve idari personel ve öğrenciler ile de sohbet etti.

Tadilat çalışmalarının yapıldığı sınıflar, akademik ve idari çalışma alanları ile ortak kullanım alanlarını gezen Rektör Prof. Dr. Altun, eğitim-öğretim döneminde tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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