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Rektör Aldemir: "Tüm kampüsleri engelsiz hale getirmek için çalışmalar sürüyor"

Rektör Aldemir: 'Tüm kampüsleri engelsiz hale getirmek için çalışmalar sürüyor'

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

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Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti. Rektör Aldemir, ADÜ'nün tüm kampüslerinin engelsiz hale getirmek için önemli çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, çalışmaların tüm kampüslerde devam ettiğini vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi'nin gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla YÖK tarafından 'Turuncu Bayrak' ile ödüllendirildiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Eğitim Fakültesinde de bu konuda çok önemli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, "Eğitim Fakültemizin YÖK tarafından Engelsiz Üniversite Ödülleri çerçevesinde mekanda erişim kategorisinde turuncu bayrak kazanmaları, 'Engelsiz Yükseköğretim' misyonu ile çalışmalarını sürdüren ve bu bilinçle tüm birimlerini erişilebilir hale dönüştürmek için ciddi emek ve çaba harcayan Üniversitemizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hedefimiz, tüm birimlerimizi erişilebilir hale getirmektir" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, engelsiz üniversite olma noktasında büyük yol alan ADÜ'de yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayram Özen Selçuk Rektör Aydın Yerel Haberler

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