Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi'nde Sosyal Bilimler Söyleşisi Düzenlendi

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi'nde Sosyal Bilimler Söyleşisi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi'nde, Prof. Dr. Turgut Bayramoğlu ve Doç. Dr. İlhan Karaca'nın katılımıyla 'Sosyal Bilimler Işığında Bazı Meseleler ve Çıkış Yolları' başlıklı söyleşi düzenlendi. Etkinlikte sosyal bilimlerin farklı konuları ele alınarak çözüm önerileri tartışıldı.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesinde 'Sosyal Bilimler Işığında Meseleler ve Çıkış Yolları' söyleşisi düzenlendi, söyleşide sosyal bilimlerin farklı alanlarından konular ele alındı.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi, önemli bir akademik etkinliğe ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Turgut Bayramoğlu ve Doç. Dr. İlhan Karaca'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Sosyal Bilimler Işığında Bazı Meseleler ve Çıkış Yolları' başlıklı söyleşi, yoğun ilgi gördü.

Programa, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte söyleşiyi takip etti. Akademisyenler, sosyal bilimlerin farklı alanlarından ele aldıkları meseleleri detaylı bir şekilde tartışırken, çözüm önerilerini de katılımcılarla paylaştı.

Söyleşi sonunda Güney, etkinliği düzenleyen akademisyenlere teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
img

İlk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
img

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.