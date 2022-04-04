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Ramazan yardımları görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan yardımları görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ile bir araya gelen Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat, Ramazan'da yapılan yardımlara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ile bir araya gelen Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat, Ramazan'da yapılan yardımlara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat, Kızılay Düzce Şubesi'ni ziyaret etti. Şube Başkanı Halil Aydın, yönetim kurulu üyeleri İdris Çalışkan ve Ahmet Biriktir'den çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Ali Sat, Ramazan ayında yapılan yardımlara ilişkin de bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halil Aydın, Kızılay, Düzce, Yerel, Haberler

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