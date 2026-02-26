Haberler

Tomarza Akdere Derneği'nden Ramazan boyunca gönül sofrası

Güncelleme:
Tomarza-Akdere Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Ramazan ayı boyunca her gün iftar programları düzenleyecek. Başkan Yüksel Sarptaş, dayanışma ve paylaşma ruhunu vurguladı.

Tomarza-Akdere Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Yüksel Sarptaş, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan boyunca her gün bir hayırseverin destekleriyle iftar programları düzenlediklerini belirtti.

Başkan Sarptaş, Ramazan'da paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı söyleyerek, "Gönül Soframızda yolda kalmış hiç kimseyi ayırt etmeden soframızı açıyoruz. Bir ay boyunca her gün farklı bir hayırseverimizin katkılarıyla hemşehrilerimizle ve ihtiyaç sahipleriyle bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı. Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren manevi atmosferine dikkat çeken Sarptaş, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek, "Rabbim bizlere güç veren tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Onların katkılarıyla gönül soframız her gün bereketleniyor" dedi.

Dernek tarafından organize edilen iftar programlarının, İstanbul'da yaşayan Akdereliler başta olmak üzere birçok vatandaşı aynı sofrada buluşturduğu ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
