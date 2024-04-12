Ramazan Bayramı Tatilinde Fethiye'de Sahillerde Araç Kuyruğu Oluştu

Ramazan Bayram tatilini sahillerde geçirmek isteyenler, Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Fethiye'de yaşanan yoğunluk turistik bölgelere ulaşımı zorlaştırdı. İlçe merkezinden normal zamanlarda yaklaşık 15 dakikada ulaşılabilen Ölüdeniz sahiline, yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman 1 saate kadar çıktı. Mahalledeki Kumburnu ile Belcekız Plajı'nda vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Macera tutkunları ise Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu. Yaşanan yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA