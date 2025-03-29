Ramazan Bayramı'nın İlk Günü TEM Otoyolu Boş Kaldı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk günü TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yollar boş kaldı.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, dünden itibaren yola çıkmaya başladı. Ancak alternatif yollar dolayısıyla bugün sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yollar boş kaldı. Vatandaşların güvenilir seyahat etmeleri için Kocaeli'de 6 bin jandarma ve polis personeli 24 saat boyunca çalışıyor. Ekipler, hız sınırını aşan sürücüleri tespit etmek için ayrıca 25 radar ile görev yapıyor. - KOCAELİ