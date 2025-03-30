Ramazan Bayramı'nda Yeşilhisar'da Mezarlık Ziyareti

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlar mezar ziyareti yaptı.

Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren mezarlık ziyareti yaptı. Yeşilhisar ilçesinde mezarlıklara giden vatandaşlar Kuranı Kerim okuyarak dualar etti. Mezarlıklarda oluşan yoğunluk, dron ile görüntülendi. - KAYSERİ