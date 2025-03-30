Ramazan Bayramı'nda Yeşilhisar'da Mezarlık Ziyareti
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar mezarlık ziyaretinde bulunarak Kuranı Kerim okudu ve dualar etti. Dron ile görüntülenen yoğunluk dikkat çekti.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlar mezar ziyareti yaptı.
Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren mezarlık ziyareti yaptı. Yeşilhisar ilçesinde mezarlıklara giden vatandaşlar Kuranı Kerim okuyarak dualar etti. Mezarlıklarda oluşan yoğunluk, dron ile görüntülendi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel