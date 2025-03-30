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Ramazan Bayramı'nda Dron Destekli Trafik Denetimleri Artıyor

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı süresince artan trafik yoğunluğunda güvenliği sağlamak için dron destekli denetimlere başlıyor. Bayram tatilinde olumsuzlukları önlemek amacıyla trafik kurallarına uyum teşvik ediliyor.

Ramazan Bayramı'nda trafik güvenliği için dron destekli denetimler arttı

NİĞDE - Niğde İl Jandarma Komutanlığı; Ramazan Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğunda vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla havadan dron destekli trafik denetimleri gerçekleştiriyor.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; bayram tatilinde yollarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için alınan bu önlemler kapsamında, özellikle ölümlü kazalara sebebiyet veren trafik ihlallerinin yakın takibe alındığı belirtildi. Jandarma Trafik Timleri, 'emniyet şeridi ihlali, hatalı sollama, şerit izleme ve değiştirme ile seyir halinde cep telefonu kullanma' gibi kural ihlallerini tespit ederek sürücüleri anında uyarıyor ve gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Dron destekli denetimlerle sürücülerin trafik kurallarına uyum sağlamaları teşvik edilirken, kazaların önlenmesi hedefleniyor. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu ve "Yolun sonu bayram olsun. Bir kural, bir ömür" mesajıyla güvenli sürüş bilincinin önemini vurguladı.

Bayram tatili boyunca denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceği belirtilirken, sürücülerden trafik kurallarına eksiksiz uymaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri istendi.

Ramazan Bayramı'nda Dron Destekli Trafik Denetimleri Artıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
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