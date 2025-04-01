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Ramazan Bayramı Dönüşünde Muğla'da Trafik Yoğunluğu

Ramazan Bayramı Dönüşünde Muğla'da Trafik Yoğunluğu
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Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, Muğla'dan dönen tatilciler yoğun trafik oluşturdu. Yağmurlu havada, özellikle Marmaris, Datça, Fethiye gibi ilçelerden yola çıkan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücüler, trafik yoğunluğu ve yağışlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, Muğla'nın turistik ilçelerinden tatilciler dönüşe geçti. Yağmurlu havaya rağmen yollara düşen tatilciler ciddi trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle Marmaris, Datça, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'den hareket eden araçlar, Ula ve Menteşe ilçeleri arasında kalan kara yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle kara yollarında yoğunluk artarken, Muğla-Menteşe güzergahında zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Ekipler, kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu ve etkili olan sağanak yağışlar karşısında sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

Muğla'nın hem turizm beldeleri hem de diğer illere olan bağlantıları dolayısıyla bayram ve tatil dönüşlerinde ciddi yoğunluğa sahip olduğunu belirten yetkililer, tatilden dönen vatandaşları yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarırken, sürücülerin hız kurallarına uymalarını ve uzun yolculuklarda sık sık mola vermelerini tavsiye etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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