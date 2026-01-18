Erdemli'de Polis Memuru Bekir Şimşek Hayatını Kaybetti

Mersin 'in Erdemli ilçesinde, sırt ağrısı ve ritim bozukluğu şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne kendiliğinden başvuran, polis memuru Bekir Şimşek (51), acil serviste muayene olduğu sırada aniden fenalaştı. Şimşek, seğlık personelinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Mersin Polis Evi Şube Müdürlüğü Şehit Sedat Gezer Sosyal Tesisleri kadrosunda görevli polis memuru Bekir Şimşek, sırt ağrısı nedeniyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil servisin yeşil alanında muayenesi devam ederken bir anda yere yığılan Şimşek, derhal kırmızı alana alınarak, müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen polis Şimşek, hayatını kaybetti.

Bekir Şimşek'in vefatı, ailesi, mesai arkadaşları ve emniyet camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili idari işlem başlatıldı