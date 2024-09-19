Erzincan'da Gaziler Günü Rafting Etkinliği

Erzincan'da "19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle rafting yapan gaziler Acemoğlu Köprüsü'nde Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki rafting ekibiyle 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Erzincan Valiliği koordinesinde "19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle gaziler için rafting etkinliği düzenlendi. Her bota 1 gazi binerken gaziler Kemah yolu üzerindeki nehrin kıyısında kask ile yeleklerini giyerek yaklaşık 2 buçuk saat rafting yaptı.

Nehir üzerinde kürek çeken ve adrenaline doyan gaziler Acemoğlu Köprüsü'nde ise Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki rafting ekibiyle 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Bitiş noktasında basın mensuplarına açıklama yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu farkındalık oluşturmak adına gazilerle rafting yaptıklarını belirterek "Gördüğünüz gibi her botumuzda birer gazimiz vardı. Onlarla beraber yaklaşık 2 buçuk saat rafting yaptık. Çok keyifliydi, arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Acemoğlu Köprüsü'nde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağını tüm arkadaşlarımızla birlikte açtık. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Gaziler ise memnuniyetlerini dile getirerek, "Zorluğu vardı ama biz Kıbrıs gazisiyiz, macera yaşamış, savaş görmüş insanlarız. Bugün de valimizin sayesinde çok güzel bir gün geçirdik. Gazilerimiz adına valimize çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Rafting eğitmeni ve Duman Doğa Sporları Kulübü Başkanı Adem Duman ise etkinlik hakkında "Sevginin en yüksek olduğu riskin en az olduğu Karasu Nehri'nde gazilerimizle rafting yaptık." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN