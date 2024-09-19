Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Gaziler Günü Rafting Etkinliği

Erzincan'da Gaziler Günü Rafting Etkinliği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla düzenlenen rafting etkinliğinde gaziler, Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte Acemoğlu Köprüsü'nde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak milli duygularını ifade etti. Rafting, yaklaşık 2 buçuk saat sürdü ve gaziler etkinlikten memnun kaldıklarını belirtti.

Erzincan'da "19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle rafting yapan gaziler Acemoğlu Köprüsü'nde Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki rafting ekibiyle 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Erzincan Valiliği koordinesinde "19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle gaziler için rafting etkinliği düzenlendi. Her bota 1 gazi binerken gaziler Kemah yolu üzerindeki nehrin kıyısında kask ile yeleklerini giyerek yaklaşık 2 buçuk saat rafting yaptı.

Nehir üzerinde kürek çeken ve adrenaline doyan gaziler Acemoğlu Köprüsü'nde ise Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki rafting ekibiyle 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Bitiş noktasında basın mensuplarına açıklama yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu farkındalık oluşturmak adına gazilerle rafting yaptıklarını belirterek "Gördüğünüz gibi her botumuzda birer gazimiz vardı. Onlarla beraber yaklaşık 2 buçuk saat rafting yaptık. Çok keyifliydi, arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Acemoğlu Köprüsü'nde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağını tüm arkadaşlarımızla birlikte açtık. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Gaziler ise memnuniyetlerini dile getirerek, "Zorluğu vardı ama biz Kıbrıs gazisiyiz, macera yaşamış, savaş görmüş insanlarız. Bugün de valimizin sayesinde çok güzel bir gün geçirdik. Gazilerimiz adına valimize çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Rafting eğitmeni ve Duman Doğa Sporları Kulübü Başkanı Adem Duman ise etkinlik hakkında "Sevginin en yüksek olduğu riskin en az olduğu Karasu Nehri'nde gazilerimizle rafting yaptık." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

19 Eylül Gaziler Günü Yerel Haberler Hamza Aydoğdu Karasu Nehri erzincan Yerel

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Burdur'un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan şehre atanan ilk kadın vali oldu

Kararnamede onun da adı var! Atandığı şehrin ilk kadın valisi oldu
Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });