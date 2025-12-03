Haberler

Putin'in Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile yaptığı görüşme sona erdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle Ukrayna'daki barış planını görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi. Görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda, topraklar konusunda uzlaşmaya varılamadığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna'da barış planını ele almak üzere gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 5 saatin ardından sona erdi. Rusya cephesinden yapılan kısa açıklamada, görüşmenin "faydalı ve yapıcı" geçtiği belirtilirken, buna rağmen topraklar konusunda uzlaşmaya varılamadığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 5 saatin ardından sona erdi. ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik barış planının ele alındığı görüşme sonrasında basına kısa bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmeyi "oldukça faydalı ve yapıcı" olarak niteledi. "Barışın daha yakın mı yoksa daha uzak mı olduğu" yönündeki bir soruya "Daha uzak değil, bu kesin" yanıtını veren Uşakov, buna rağmen topraklar konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını ve Kremlin'in uzlaşma olmadan kriz için bir çözüm görmediğini ifade etti.

"Temaslar devam edecek"

Putin'in Witkoff ve Kushner'dan Trump'a bir dizi mesaj iletmelerini istediğini söyleyen Uşakov, "Amerikalı meslektaşlarımızla, gerçekleşen müzakerelerin içeriğini kamuoyuna açıklamama konusunda anlaştık. Görüşme gizliydi" diye konuştu. Uşakov, "Hem Washington'da hem de Moskova'da yapılacak çok iş olduğunu" ve "temasların devam edeceğini" de sözlerine ekledi.

Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev ise görüşmelere ilgili yaptığı tek kelimelik sosyal medya paylaşımında "verimli" ifadesini kullandı.

Putin, Moskova'da Witkoff ile bir araya gelmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, ABD tarafından hazırlanan ve Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmayı hedefleyen barış planını ele almak üzere Moskova'da bir araya gelmişti. Toplantıya Rusya tarafından Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev de katılmıştı. - MOSKOVA

