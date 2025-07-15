Pülümür'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Elazığ'da çeşitli programlar düzenlendi. Kaymakam Mehmet Anıl Çolak başkanlığında gerçekleştirilen programa, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Program, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi alanının ziyaretiyle başladı. Duygusal anların yaşandığı sergi ziyaretinin ardından ilçe şehitliğine geçilerek şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Burada yapılan dualarla şehitler rahmet ve minnetle anıldı. - TUNCELİ