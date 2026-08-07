Haberler

PTT AŞ'den Filistin Posta İdaresi'ne Destek

PTT AŞ'den Filistin Posta İdaresi'ne Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ), Filistin Posta İdaresi’nin uluslararası posta sistemi yıllık kullanımına ilişkin mali yükümlülüğe destek sağladığı açıklandı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin ( Ptt AŞ), Filistin Posta İdaresi'nin uluslararası posta sistemi yıllık kullanımına ilişkin mali yükümlülüğe destek sağladığı açıklandı.

Filistin Posta İdaresi, PTT AŞ'nin Evrensel Posta Birliği (UPU) bünyesinde kullanılan Uluslararası Posta Sistemi'nin (IPS) yıllık kullanımına ilişkin mali yükümlülüğüne katkı sağlayarak Filistin'in uluslararası posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine sağladığı destek için PTT AŞ'ye teşekkür mektubu gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu desteğin Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasının somut bir yansıması olduğunu söyledi. Uraloğlu, Filistin Posta İdaresinin yaşadığı mali zorluklar nedeniyle Evrensel Posta Birliği (UPU) tarafından sunulan Uluslararası Posta Sistemi (IPS) hizmetine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine PTT AŞ tarafından destek sağlandığını ve bu desteğin sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

"Uluslararası posta hizmetlerinin devamına katkı sağladık"

Bakan Uraloğlu, IPS'nin uluslararası posta gönderilerinin kabulü, sevki, takibi ve raporlanmasında temel altyapıyı oluşturduğunu belirterek, "PTT AŞ'nin Filistin Posta İdaresine sağladığı destek, uluslararası posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağladı. Filistin Posta İdaresi tarafından PTT AŞ'ye gönderilen teşekkür mektubu da ülkemizin Filistin halkıyla sergilediği dayanışmanın anlamlı bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Desteğiniz sayesinde Filistin çalışmaya devam edebilecek"

Filistin Posta İdaresi Genel Müdürü Shadi Zaghab imzasıyla gönderilen mektupta, Filistin yönetiminin içinde bulunduğu mali şartlar nedeniyle karşılanmasında güçlük yaşanan IPS sistem kullanımına ilişkin yükümlülüklerin PTT AŞ tarafından üstlenilmesinden dolayı teşekkür edildi. Mektupta, söz konusu desteğin Filistin Posta İdaresinin operasyonel faaliyetlerini sürdürebilmesi ve uluslararası posta sistemindeki yerini koruyabilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirten Zaghab, "Desteğiniz sayesinde Filistin çalışmaya devam edebilecek, evrensel posta haritası içinde yerini koruyabilecek ve halklarımız ile dünyanın dört bir yanındaki tüm insanlara posta hizmetlerini sunabilecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

Yol ortasında yasak aşk kavgası! Son sözü duyan dönüp bir daha baktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez

Yok artık Trabzonspor!

Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler