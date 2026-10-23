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PTT 186. yılını Kayseri'de kutladı, Hunat'ta 186. müşteriye hediye verildi

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PTT 186. yılını Kayseri'de kutladı, Hunat'ta 186. müşteriye hediye verildi
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Posta Nezareti adıyla 23 Ekim 1840'ta kurulan PTT A.Ş.'nin 186. kuruluş yıldönümü Kayseri'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Hunat PTT Müdürlüğü'ndeki 186. müşteriye hediyesi PTT 6. Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Uçar tarafından verildi.

'Posta Nezareti' adıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT A.Ş.'nin 186. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT); 186. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde Hunat PTT Müdürlüğü'ndeki 186. müşteri Okan Bozdağ'a hediye takdim edildi. Bozdağ'a hediyesini PTT 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Uçar verirken, Uçar; PTT'nin kuruluş yıldönümünü tebrik etti.

PTT 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Murat Uçar ve beraberindekiler, merkezdeki diğer müşterilerle de sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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