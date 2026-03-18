Protokol üyelerinden şehitlik ziyareti

Afyonkarahisar'da protokolün katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı nedeniyle Vali Dr. Naci Aktaş ve il protokolünün katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Hava Şehitliğinde gerçekleştirilen törende çelenk sunma töreni sonrası Aziz Şehitlerimiz için dualar edildi, kabirlerine karanfiller bırakıldı. Çelenk sunumunun da yapıldığı törende Vali Aktaş özellikle şehit ailesi ve gaziler ile yakından ilgilendi. - AFYONKARAHİSAR

