Beş yıldır firariydi, Aydın polisinden kaçamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın, nitelikli cinsel taciz suçundan arandığı ve yaklaşık 5 yıldır firari olduğu belirlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bir şahsın durumundan şüphelendi. Durdurulan şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda nitelikli cinsel taciz suçundan arandığı ve 5 yıl 9 aydır ise firari olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı