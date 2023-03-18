Protokol şehit aileleri derneğini ziyaret etti

Zonguldak'ta 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma günü çerçevesinde Zonguldak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarete, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, Baro Başkanı Türker Kapkaç, Başsavcı Abdurrahim Alan katıldı.

Program Vali Tutulmaz'ın anı defterini imzalamasının ardından sona erdi. Program şehitlik ziyareti ile devam etti. Protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti. Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Program okunan Kur-an'ı Kerim okunmasının ardından dualar edilerek sona erdi. - ZONGULDAK