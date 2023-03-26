Proteze Ulaşamayan Bireyler İçin Fabrikalab İzmir'de Robot El Üretildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü FikrimİZ Birimi bünyesinde bulunan Fabrikalab'da, Robotel Türkiye iş birliğiyle el deformasyonuna uğramış ve proteze ulaşamayan bireyler için robot el üretildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Fabrikalab İzmir'de, Robotel Türkiye iş birliği ile İzmir Gönüllü Buluşması düzenlendi. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi FikrimİZ Birimi'ndeki buluşmada, 25 gönüllü bir araya geldi. Buluşmada, gönüllülerle el deformasyonu nedeniyle proteze ulaşamayan gençlerin ve çocukların kullanması için 3 boyutlu yazıcılarla hazırlanan mekanik ellerin üretim süreci paylaşıldı. Gönüllüler, FikrimİZ Birimi bünyesindeki FabrikaLab İzmir'de, 3 boyutlu yazıcılar ile önceden üretilen parçaların montajını da öğrenerek robot el üretimine dair ince noktaları kavradı.

Bir süredir Fablab'da robot el üretimi yaptıklarını belirten Fikrimİz Birim Sorumlusu Melis Başkonuş Demirci, şunları söyledi:

"Robotel, çocuklara ve gençlerin uzuv kayıplarından dolayı yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmeye çalıyor. Bunu da gönüllülük esasına dayalı bir biçimde yapıyor. Önce robot eli kullanacak kişi geliyor, elin ölçüsü alınıyor veya fotoğrafı çekiliyor, buna uygun olarak üretim sürecimiz başlıyor. Bilekten ya da dirsekten el üretimleri yapıyor. Biz, bunları yaparken çocukların talep ettikleri süper kahramanları da kullanarak el figürlerini geliştiriyoruz. Her sene çocuğun gelişimini tamamlayana kadar yeni el üretimi devam ediyor. Çocuk gelişimini durdurduğunda proteze geçiliyor."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çok sayıda çocuğun ampute olduğuna dair bilgilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğini de aktaran Demirci, "Bu noktada hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Robotel'e büyük iş düşüyor. İzmir'e gelen, getirilen depremzedelerin robot ele ücretsiz ulaşabilmesi için Robotel Türkiye ile de önümüzdeki günlerde iş birliği anlaşmasını imzalayacağız. Robot elin bütün parçalarını Fablab olarak üretebiliyoruz" diye konuştu.