Prof. Dr. Ulvi Demirel, doğduğu mahalleye hizmet etmek için muhtar azalığına aday oldu

Elazığ'da doğup büyüdüğü mahallesine hizmet etmek isteyen Prof. Dr. Ulvi Demirel, 4'üncü sıradan muhtar azalığı için aday oldu.

Baskil'e bağlı Mustafa Demirel Mahallesi muhtar adaylarından Bekir Demirel'in azalarından biri de özel bir hastanede görevli İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ulvi Demirel (53) oldu. Prof. Dr. Demirel'i listede 4'üncü sırada aza olarak görenler şaşırdı. Doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için aza listesine girdiğini dile getiren Prof. Dr. Demirel, elinden geleni yapacağını söyledi. Muhtar olmayı düşünmediğini aktaran Demirel, güzel hizmetler vereceklerini kaydetti.

"4'üncü sırayı almak bile zordu"

Baskil doğumlu olduğunu belirten Prof. Dr. Ulvi Demirel, "Çocukluğum hep orada geçti. Lise eğitimime kadar hep Baskil'de yaşadım. Son 25 yıldır da Elazığ'da hizmet etmekteyim. Muhtarlık bile değil, 4'üncü aza sırasındayım. Çocukluğumun geçtiği memleketim Baskil'in bir toprağını bile hiçbir şeye değiştirmem. Ben çocukluğumun geçtiği ve sevdiğim Baskil'in çevresini korumak konusunda Mustafa Demirel Mahallesi'nde 4'ünü aza olarak girdim. Neden muhtarlık veya diğer basamakları kullanmadın diye soranlar oluyor. Siyaset amaçlayan partilerin siyasetçilerini seçerken kişisel olarak bazı ciddi mali destekler veya partiye direkt bağış alınarak listelerin belirlendiğini gördüm. Bununla da aslında kalifiye birçok insanın siyaset yapamaz hale geldiğini gördüm ve yaşadım. Ben de bir partiye üyeyeyim. Bunu gördüğüm için geri çekildim. Şaşıranlar oluyor" dedi.

İnsanın önce kendi çevresine sahip çıkması gerektiğini dile getiren Demirel, "Elimden geldiği kadar doğup büyüdüm yerin sorunlarının çözümünde yardımcı olmak istedim. Üzerime bir şey düşecekse taşın altına elimi koymak için aza olarak girdim. Onu da zorla aldım. 4'üncü sırayı almak bile zordu. Amacım tamamen kendi çevreme hizmet etmek. Bir şey gerekecekse veya yapılacaksa bu konuda fikrimi beyan etmek için girdim. Muhtar olmayı düşünmüyorum. Ben bu işin içinde olmak istedim. 4'ücü sırada azalıkta olsa yine güzel. Çevreme sahip çıkmak için girdim. Yetiştiğim, büyüdüğüm yerin o temiz havasının, suyunun ve toprağının korunması için gönüllü olarak girdim. İnşallah güzel hizmetler vereceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ