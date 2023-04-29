Prof. Dr. Ömer Çomaklı: 'Şanlı tarihimizin destansı zaferi, kut'ül amare'

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kut'ül Amare Zaferinin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Üzerinden yüzyıldan fazla zaman geçmiş olsa da Kut'ül Amare, tarihin tozlu sayfalarında kalamayacak kadar büyük bir zaferdir. Bir savaşın kazanılmasından çok daha fazla anlam içerir. Halil Paşanın "Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır" sözleriyle Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale Zaferinin ardından "en büyük zaferi" olma niteliği taşıyan Kut'ül Amare, Türk Ordusunun şartlar ne kadar zor olsa da başaracağının bir kanıtıdır.

Mezopotamya'nın bağrına girmeye çalışan İngiliz birliklerinin Selman'ı Pak'ta Türk askerlerine yenilmesi ile aldığı tarih dersin 107. yıl dönümünü kutluyoruz. Ecdadımızın hangi coğrafyada olursa olsun vatanını düşmana bırakmayacağının kanıtı olan bu zaferin aziz hatırasını şehitlerimize rahmet dileyerek anıyoruz. - ERZURUM