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Prof. Dr. Muammer Bezirgan, Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Oldu

Prof. Dr. Muammer Bezirgan, Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Oldu
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Balıkesir Üniversitesi, Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Muammer Bezirgan'ı vekaleten atadı. Bezirgan, dijital zeytincilik ve yenilikçi araştırmalarla bölgesel kalkınmaya katkı hedeflediklerini açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürlüğü görevine vekaleten Prof. Dr. Muammer Bezirgan atandı. Uzun yıllardır Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Bezirgan, yeni görevine başlarken, zeytincilik sektörüne yönelik yenilikçi araştırmaların desteklenmesi hedefiyle çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Muammer Bezirgan, Edremit Zeytincilik Enstitüsünün sahip olduğu potansiyelin etkin şekilde değerlendirilmesi için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. Bezirgan, Öncelikle şahsıma duyduğu güven dolayısıyla bu görevi bana tevdi eden Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya teşekkür ediyorum. Edremit Zeytincilik Enstitümüzü, bilimsel araştırmaların yürütüldüğü, ulusal ve uluslararası projeler üreten, lisansüstü eğitim imkanının sağlandığı, dijital tarım ve akıllı zeytincilik uygulamalarına öncülük eden, sektörle güçlü bağlar kuran ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan örnek bir araştırma merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte üniversitemizin tüm birimleri, kamu kurumları, üreticilerimiz ve sektör temsilcileriyle ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Edremit Zeytincilik Enstitüsünün yeni dönemde çağın gereklerine uygun olarak "Dijital Zeytincilik" alanında öncü bir araştırma merkezi haline gelmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası projelerin artırılması, üniversite-sanayi-kamu iş birliklerinin güçlendirilmesi ve zeytincilik sektörüne yenilikçi çözümler sunularak bölgesel kalkınmaya daha güçlü katkı sağlanmasını amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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