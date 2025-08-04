Prof. Dr. Mehmet Keleş’ten Üniversite Adaylarına Anlamlı Mesaj

Prof. Dr. Mehmet Keleş’ten Üniversite Adaylarına Anlamlı Mesaj
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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tercih döneminde üniversite adaylarına yönelik bir mesaj yayımladı. Keleş, üniversitenin eğitim vizyonunu ve sunduğu olanakları vurguladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tercih döneminde üniversite adayı gençlere ve mevcut öğrencilere hitap eden anlamlı bir mesaj yayımladı.

Rektör Keleş, üniversitenin eğitim vizyonunu, öğrencilere sunduğu imkanları ve gençlere olan inancını samimi ifadelerle vurguladı. Mesajında Adıyaman Üniversitesi'nin sadece bilgi aktaran bir kurum olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Keleş, aynı zamanda yön gösteren, değer kazandıran ve öğrencileriyle yol arkadaşlığı yapan bir eğitim yuvası olduklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çeken Keleş, bu hedefin nitelikli ve milli değerlerle donatılmış insan kaynağıyla inşa edileceğini, bu anlamda en büyük sorumluluklarının vizyon sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Rektör Keleş, üniversitenin öğrencilere yalnızca mesleki eğitim sunmakla yetinmediğini; aynı zamanda onları akademik, kültürel ve sosyal açıdan da zengin bir atmosferle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Keleş, üniversite hayatının bireyin gelişiminde kritik bir dönem olduğuna dikkat çekerek, "Nitelikli bilgiye ulaşmayı bir yaşam biçimi olarak hedefleyin. Araştırın, okuyun, düşünün. Kişisel gelişiminize önem verin ve yeni ufuklara açılmaya gayret edin. Adıyaman Üniversitesi ailesine katıldığınızda, yalnızca bir eğitim kurumuna değil; destekleyici, paylaşımcı ve güçlü bir topluluğa dahil olacaksınız" dedi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, tercih sürecinde olan aday öğrencilere de seslenerek, Adıyaman Üniversitesi'nin sunduğu imkanlara dikkat çekti. Keleş, geniş ve huzurlu kampüsleri, güçlü akademik kadrosu, barınma imkanları, modern kütüphaneleri, laboratuvarları ve sosyal donatılarıyla sadece bir eğitim değil, anlamlı bir yaşam deneyimi sunduklarını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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