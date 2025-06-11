Prof. Dr. Ezgi Taylan Koparan'dan Bilim Söyleşisi

Prof. Dr. Ezgi Taylan Koparan'dan Bilim Söyleşisi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ezgi Taylan Koparan, Kdz. Ereğli İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi öğrencilerine süperiletkenler hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi, çeşitli video gösterimleriyle zenginleştirilerek öğrencilere ilgi çekici bir deneyim sundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ezgi Taylan Koparan, 29 Mayıs 2025 tarihinde Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nde, Kdz. Ereğli İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi öğrencilerine yönelik bir bilim söyleşisi gerçekleştirdi.

Söyleşide, "Süperiletkenler ve Uygulama Alanları" başlığı çerçevesinde süperiletkenlerin keşfi ve tarihsel gelişimi, güncel kullanım alanları ve gelecekteki potansiyeli üzerine bilgiler paylaşıldı. Ayrıca Prof. Dr. Ezgi Taylan Koparan, kendi akademik çalışmaları hakkında da öğrencilere aktarımlarda bulundu. Söyleşi, çeşitli video gösterimleriyle zenginleştirilerek öğrenciler için ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sunuldu.

Program sonunda okul müdürü Uğur Yağmur ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ümmü Gülsüm Dedeşah tarafından Prof. Dr. Ezgi Taylan Koparan'a teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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