Prof. Dr. Bozkurt'tan Hibrit Zeka Vurgusu

Prof. Dr. Bozkurt'tan Hibrit Zeka Vurgusu
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, YDÜ ile düzenlenen konferansta insan-yapay zeka etkileşimi ve sürdürülebilir gözetim ilkelerine değindi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile dijital öğrenme projeleri hakkında görüşmeler yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Yansımaları Konferansı'nda konuşmacı olarak yer aldı.

Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bozkurt açılış konuşmasında insan-yapay zeka etkileşimi noktasında hibrit zeka kavramı üzerinde durarak "İnsan merkezli, sürdürülebilir gözetim" ilkesinin altını çizdi. Konferansın ardından Prof. Dr. Bozkurt ve YDÜ Dekanı Prof. Dr. Umut Akçil başkanlığındaki akademik heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Prof. Dr. Bozkurt, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen dijital öğrenme projelerini ve yapay zeka temelli yenilikleri anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'deki üniversitelerle kurulan bu iş birlikleri, KKTC'nin sadece eğitim adası değil aynı zamanda bilişim adası olma potansiyelini güçlendiriyor" diyerek gençlere yönelik teknoloji yatırımlarının önemine vurgu yaptı ve heyete başarılar diledi.

Anadolu Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği çalışmaları ile bölgesel yükseköğretim ekosistemini güçlendirecek şekilde akademik çalışma ve proje iş birliklerini artırmaya odaklanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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