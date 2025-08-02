Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a KKTC vatandaşlığı verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı aldı ve bu kararı 31 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Sancar, KKTC'nin tanınması için de aktif olarak çalışıyor.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ı vatandaşlığa kabul etti. Bakanlar Kurulu'nun kararı, 31 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Sancar, Türkiye ve ABD'den sonra 3. vatandaşlığını almış oldu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yakın dostu olan Aziz Sancar, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor. Sancar, daha önce üzerinde "KKTC tanınmalıdır" yazılı bir tişört giymiş, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunmuştu.
Sancar, DNA onarımı üzerine yaptığı çalışmalarla 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar

Siyasi tartışmaların gölgesinde kalan ilimizde durum vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı

4 kişinin öldüğü aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.