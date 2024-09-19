Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Avukatlık Ruhsatını Aldı

Tıp alanında profesör olan Ahmet Nezih Kök, avukatlık stajını tamamlayarak cübbesini giydi, ruhsatnamesini aldı.

2000 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan, Adalet Bakanlığı Erzurum Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök (62), bir yıllık Avukatlık stajını tamamladıktan sonra, Erzurum Barosu'nda düzenlenen yemin törenin ardından avukatlık ruhsatnamesini aldı. Erzurum Barosu'nda düzenlenen cübbe giyme ve yemin törenine Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, eski baro başkanları Avukat Faruk Terzioğlu ve Avukat Naci Turan, Baro Genel Sekreteri Zühal Önalan Asiltürk, Avukat Enver Atasever, Gündüz Güneş, Kamuran Karahan, Mustafa Çelebi, Ömer Çiftçi, Bilgin Ertaş, Prof. Dr. Nezih Kök'ün oğlu Avukat Melih Kök, öğretmen eşi Dilek Kök, avukatlar ve mesai arkadaşları katıldı.

Ruhsatnamesini eşi verdi

Erzurum Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı Avukat ve Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök'e Baro Başkanı Talat Göğebakan, yaptırdığı yeminin ardından dönem Baro Başkanı Faruk Terzioğlu tarafından cübbesini giydirerek tebrik etti. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı Prof. Dr. Avukat Ahmet Nezih Kök'e avukatlık ruhsatnamesini ise eşi Dilek Kök verdi.

"Tıp Fakültesinden sonra, hukuku bitirmek çok güzel duygu"

Törende duygularını paylaşan Prof. Dr. Avukat Ahmet Nezih Kök, "Erzurum'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yorucu bir hukuk fakültesi sürecinin ardından, öncelikle her şeyden mahrum kalan çocuklarım, desteklerini esirgemeyen fedakar, kıymetli eşime teşekkür ediyorum. Tıp Fakültesinden sonra hukuku bitirmek çok güzel duygu benim için, hukuk alanında da bu mertebeye gelmiş oldum. Çok memnunum. Umarım genç arkadaşlar için de bu yaşta buraya gelen biri olarak örnek de olabilirim. Hukukun üstünlüğünü elimden geldiğince yerine getirmeye çalışacağım. Mesleği en iyi şekilde icra etmeye çalışacağım" dedi. - ERZURUM