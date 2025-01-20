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Posoflu Halk Ozanı Servet Gün 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

Posoflu Halk Ozanı Servet Gün 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Servet Gün, Posof'un Söğütlükaya köyünde yaşayan ve aşıklık geleneğini sürdüren halk ozanı, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Vefatı ilçe halkını derinden üzdü.

Posoflu halk ozanı Servet Gün 88 yaşında hayatını kaybetti.

Memleketim diyerek Posof'u terk etmeyen Söğütlükaya köyünden Servet Gün vefat etti. Bir dönem gençliğinde Zonguldak Kömür işletmelerinde çalıştıktan sonra memleketine dönerek çiftçiliğe devam eden Servet Gün'ün vefatı ilçe halkını üzüntüye boğdu.

Posof ta yetişen aşıkların eserlerini de kendisinde bir hazine olarak biriktirdiği için gelenekleri de yaşatmaya devam eden Gün, aşıklık kültürüne yaşatmaya devam etti. Yakalandığı nefes darlığı hastalığından dolayı bir müddet hastanede tedavi gören ve taburcu olunca evinde de cihazı bağlı olarak yaşayan servet Gün, örünün büyük bir bölümünü geçirdiği mahallesinde toprağa verildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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