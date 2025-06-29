Posof'ta Yaz Mevsimiyle Yaylaya Çıkışlar Başladı

Posof'ta Yaz Mevsimiyle Yaylaya Çıkışlar Başladı
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Ardahan'ın Posof ilçesinde, haziran ayıyla birlikte yaylaya çıkışlar başladı. Ancak göç nedeniyle köylerde yaşayan vatandaş sayısının azalması, yaylalardaki ziyaretçi sayısını da etkilemiş durumda.

Ardahan'ın Posof ilçesinde vatandaşlar gecikmeli de olsa yaylaya çıkmaya başladı.

Her köye ait özel yaylaların bulunduğu Posof'ta haziran ayıyla birlikte yaylalarda vatandaşların yoğunluğu başladı. Bölgedeki yaylalardan birisi de Urema Yaylası. Haziran ayının sonu itibarıyla vatandaşların da yayla yolculuğu başladı.

Gürcistan sınırında bulunan yayla arazisinde önceki yıllarda yaylaya çıkan köylüler oldukça fazla olmasına rağmen bölgede yaşanan göçten dolayı köylerde vatandaş sayısının azalması yaylalardaki yoğunluğa da yansıyor.

Urema Yaylası'na çıkan ailelerin sayısında büyük bir azalma görülürken, sadece üç köyden birkaç aile yaz mevsimlerinde yaylaya çıkıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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