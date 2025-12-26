Posof'ta Regaib Kandili coşkusu

Ardahan'ın Posof İlçesinde Regaip Kandili coşkusu yaşandı.

Posof Merkez Camiinde düzenlenen program da din görevlilerinin Kuranı kerim tilavetiyle başladı. Programda daha sonra mevlit okundu ilahilerle ve salavatı şeriflerle devam edildi.

Posof Müftüsü İsmail Bayram, üç ayların ve mübarek gecelerin hakkında yaptığı bilgilendirme vaazından sonra cemaatle topluca dualar edildi ve Yatsı namazının kılınmasıyla program sona erdi. - ARDAHAN