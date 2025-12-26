Haberler

Posof'ta Regaib Kandili coşkusu

Posof'ta Regaib Kandili coşkusu
Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen Regaip Kandili programında din görevlileri Kuran tilaveti yaptı, mevlit okundu ve cemaat ile dualar edildi.

Ardahan'ın Posof İlçesinde Regaip Kandili coşkusu yaşandı.

Posof Merkez Camiinde düzenlenen program da din görevlilerinin Kuranı kerim tilavetiyle başladı. Programda daha sonra mevlit okundu ilahilerle ve salavatı şeriflerle devam edildi.

Posof Müftüsü İsmail Bayram, üç ayların ve mübarek gecelerin hakkında yaptığı bilgilendirme vaazından sonra cemaatle topluca dualar edildi ve Yatsı namazının kılınmasıyla program sona erdi. - ARDAHAN

