Posof'ta Muharrem Ayı Kutlandı: Aşure İkramı Yapıldı

Ardahan'ın Posof ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Posof Merkez Camii önünde yapılan ikrama vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, Emniyet Müdürü Arif Kaya, Garnizon komutanı ve diğer yetkililerin de katıldığı ikram öncesinde Posof Müftüsü İsmail Bayram tarafından Muharrem ayının önemi anlatılarak dua edildi. - ARDAHAN