Posof'ta Muharrem Ayı Kutlandı: Aşure İkramı Yapıldı

Posof'ta Muharrem Ayı Kutlandı: Aşure İkramı Yapıldı
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Ardahan'ın Posof ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Kaymakam, Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı gibi yetkililer katıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Posof Merkez Camii önünde yapılan ikrama vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, Emniyet Müdürü Arif Kaya, Garnizon komutanı ve diğer yetkililerin de katıldığı ikram öncesinde Posof Müftüsü İsmail Bayram tarafından Muharrem ayının önemi anlatılarak dua edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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