Posof'ta Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi
Ardahan'ın Posof ilçesinde Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla program düzenlendi. Programda Peygamberimizin doğumu, hayatı ve aile hayatının önemi anlatıldı.
Okulda düzenlenen anma programına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Okul Müdürü Şener Bilican konuşmasında, Peygamberimizin doğumu ve hayatını anlatarak aile hayatının önemi ve Peygamberimizin hayatındaki yaptıkları ile Müslümanların uyması gereken kuralları anlattı.
Öğrenciler okudukları şiirlerle peygamberimizin hayatından kesitler sundu. Sinevizyon gösterisi ile peygamberimizin hayatı aktarıldı. - ARDAHAN
