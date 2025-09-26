Haberler

Posof'ta Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Posof'ta Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesinde Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla program düzenlendi. Programda Peygamberimizin doğumu, hayatı ve aile hayatının önemi anlatıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde program düzenlendi.

Okulda düzenlenen anma programına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Okul Müdürü Şener Bilican konuşmasında, Peygamberimizin doğumu ve hayatını anlatarak aile hayatının önemi ve Peygamberimizin hayatındaki yaptıkları ile Müslümanların uyması gereken kuralları anlattı.

Öğrenciler okudukları şiirlerle peygamberimizin hayatından kesitler sundu. Sinevizyon gösterisi ile peygamberimizin hayatı aktarıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandalda son perde: Sosyal medyada 'Kocamı aldattım' akımı başladı

Skandalda son perde: "Kocamı aldattım" akımı başladı
Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı! Kadro dışı ihtimali gündemde

Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı! Kadro dışı ihtimali gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.