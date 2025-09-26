Posof'ta Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Ardahan'ın Posof ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde program düzenlendi.

Okulda düzenlenen anma programına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Okul Müdürü Şener Bilican konuşmasında, Peygamberimizin doğumu ve hayatını anlatarak aile hayatının önemi ve Peygamberimizin hayatındaki yaptıkları ile Müslümanların uyması gereken kuralları anlattı.

Öğrenciler okudukları şiirlerle peygamberimizin hayatından kesitler sundu. Sinevizyon gösterisi ile peygamberimizin hayatı aktarıldı. - ARDAHAN