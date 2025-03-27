Posof'ta Kadir Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi
Posof merkez camide gerçekleştirilen Kadir Gecesi programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe müftüsü İsmail Bayram, gecenin önemi hakkında konuştu ve program, Kur'an tilavetiyle sona erdi.
Kadir Gecesi Posof'ta idrak edildi.
Posof merkez camideki programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda İlçe müftüsü ve din görevlilerin icraatlarıyla gecenin önemi anlatıldı. Kuran-ı kerim tilaveti ve ilahilerin söylenmesiyle cemaatin katılımı ile salavatı şerifler okundu.
Posof Müftüsü İsmail Bayram tarafından kadir gecesinin anlam ve önemi anlatıldı. Teravih namazı ve dua ile program sona erdi. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel