Posof'ta Bahar Mevsiminde Kar Yağışı

Posof'ta bahar ile gelen kar

ERZURUM - Ardahan'ın Posof ilçesinde bahar mevsimi olmasına rağmen yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Ardahan'da adeta dört mevsim bir arada yaşanıyor. Posof ilçesinde yerleşim alanları yeşile bürünürken yüksek kesimler kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte özellikler gece saatlerinde soğuk hava yaşanıyor.