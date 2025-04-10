Posof'ta Bahar Mevsiminde Kar Yağışı
Ardahan'ın Posof ilçesinde baharın gelmesine rağmen yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Bölgedeki yerleşim alanları yeşile bürünürken, kar yağışları ile birlikte soğuk hava hissediliyor.
Posof'ta bahar ile gelen kar
ERZURUM - Ardahan'ın Posof ilçesinde bahar mevsimi olmasına rağmen yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Ardahan'da adeta dört mevsim bir arada yaşanıyor. Posof ilçesinde yerleşim alanları yeşile bürünürken yüksek kesimler kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte özellikler gece saatlerinde soğuk hava yaşanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM ATAMAN - Yerel