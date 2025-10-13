Posof ilçesinde etkili kar yağışı beyaz örtüyle kapladı

Ardahan'ın Posof ilçesinde gece yarısından itibaren etkili kar yağışı ilçeye beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.

Gündüz saatlerinde yağmur şeklinde etkili olan sağanak yağış gece kar yağışına dönüştü.

Posof dağları karla birlikte beyaza büründü. Posof vadisinde yeşil ve beyazın tonları muhteşem görsel şölen oluşturdu. - ARDAHAN