Posof ilçesinde etkili kar yağışı beyaz örtüyle kapladı

Ardahan'ın Posof ilçesinde gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Gündüz saatlerinde sağanak yağışın ardından gece kar yağışı etkili oldu. Posof dağları ve vadisinde muhteşem bir görsel manzara ortaya çıktı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde gece yarısından itibaren etkili kar yağışı ilçeye beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.

Gündüz saatlerinde yağmur şeklinde etkili olan sağanak yağış gece kar yağışına dönüştü.

Posof dağları karla birlikte beyaza büründü. Posof vadisinde yeşil ve beyazın tonları muhteşem görsel şölen oluşturdu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
