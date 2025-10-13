Posof ilçesinde etkili kar yağışı beyaz örtüyle kapladı
Ardahan'ın Posof ilçesinde gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Gündüz saatlerinde sağanak yağışın ardından gece kar yağışı etkili oldu. Posof dağları ve vadisinde muhteşem bir görsel manzara ortaya çıktı.
Posof dağları karla birlikte beyaza büründü. Posof vadisinde yeşil ve beyazın tonları muhteşem görsel şölen oluşturdu. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel