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Polonya Başbakanı Tusk, Krakow saldırganının evinde 3 ceset bulunduğunu açıkladı

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Polonya Başbakanı Tusk, Krakow saldırganının evinde 3 ceset bulunduğunu açıkladı Haber Videosunu İzle
Polonya Başbakanı Tusk, Krakow saldırganının evinde 3 ceset bulunduğunu açıkladı
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Krakow'da 6 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı saldırının failinin evinde 3 ceset bulunduğunu açıkladı. Cesetlerin büyük ihtimalle saldırganın ailesine ait olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki 8-9 Kasım'ı milli yas ilan etti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Krakow'da 6 kişiyi öldüren saldırganın evinde polis tarafından yapılan aramada 3 adet ceset bulunduğunu bildirdi. Tusk, cesetlerin büyük ihtimalle saldırganın aile fertlerine ait olduğunu belirtirken, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki 8-9 Kasım tarihlerini milli yas ilan etti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bugün Krakow'da düzenlendiği silahlı saldırıda 6 kişiyi öldürüp, 15 kişiyi yaralayan saldırganın evinde polis tarafından yapılan aramada 3 adet ceset bulunduğunu açıkladı. Cesetlerin büyük ihtimalle aile üyelerine ait olduğunu söyleyen Donald Tusk, "Şimdiye kadar Polonya'da böyle bir terör olayı yaşamamıştık" şeklinde konuştu. Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski de Michal O. isimli 24 yaşındaki Polonya vatandaşı saldırganın aşırı sağ ideolojilere hayranlık duyan biri olduğunu, saldırının arkasındaki motivin açığa çıkarılması için yetkililerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. 2'si polis, 1'i saldırgan olmak üzere toplam 16 yaralı olduğunu aktaran Marcin Kierwinski, ölenlerin 4'ünün Polonya vatandaşı, 1'inin İngiltere vatandaşı olduğunu, 2'sinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de saldırının ardından 8-9 Kasım tarihlerini milli yas ilan etti.

Ne olmuştu

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde kentin en işlek ve turistik yeri olan Rynek Glowny'de 7 Kasım Pazar günü yerel saatle 15.00 sıralarında bir araçtan çevreye rastgele ateş açılmıştı. 5'i olay yerinde, 1'i hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Polis tarafından vurularak yakalanan saldırganın hastanede ameliyata alındığını, durumunun ağır olduğunu bildiren Malopolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Katarzyna Cislo, saldırganın silah ruhsatı olduğunu, 2 adet silahı bulunduğunu, babasının da silah ruhsatına ve 11 adet silaha sahip olduğunu, her ikisinin de daha önce poliste herhangi bir kaydı bulunmadığını aktarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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