Polislerden Zozan'a Bayram Hediyesi: Akülü Tekerlekli Sandalye

Polislerden Zozan'a Bayram Hediyesi: Akülü Tekerlekli Sandalye
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Adana'da doğuştan spina bifida hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 28 yaşındaki Zozan'a, polis ekipleri kendi aralarında topladıkları parayla akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Zozan, sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Adana'da doğuştan spina bifida hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 28 yaşındaki Zozan'ın devriyedeki polis ekibine "Zorlanıyorum, yardım eder misiniz" sözüyle başlayan tanışıklık bayram öncesi anlamlı bir jeste dönüştü. Zozan'ın hayali olan akülü tekerlekli sandalye, polislerin topladığı para ile alınıp hediye edildi.

Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde yaşayan 12 çocuklu ailenin en küçüğü Zozan Sevinç (28), doğuştan spina bifida (ayrık ya da açık omurga hastalığı) hastalığı nedeniyle yürüyemiyor. Belden aşağısı felçli olan Zozan, kırılan manuel tekerlekli sandalyesiyle günlük hayatında ciddi zorluklar yaşamaya başladı. Geçtiğimiz hafta dışarı çıkmakta zorlanan Zozan, devriye gezen polis ekiplerinden yardım istedi. Zozan'ın hayat mücadelesinden etkilenen polisler, durumu Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Yüksel'e iletti. Emniyet Müdürü Yüksel ise İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın da desteğiyle hemen harekete geçti.

Duygusal anlar yaşandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polisler, kendi aralarında topladıkları parayla Zozan'a akülü bir tekerlekli sandalye aldı. Sürprizi unutulmaz kılmak için aracı balonlarla süsleyen polisler, davet ettikleri özel arkadaşlarıyla birlikte Zozan'a bayram hediyesini verdi.

Süslenmiş akülü sandalyeyi karşısında gören Zozan, gözyaşlarını tutamadı. Pastaların kesildiği, alkışların yükseldiği bu anlarda mutluluğu yüzünden okunan Zozan, "Sandalyem kırılınca çok zorlandım. Öğretmenlerime durumu anlattım ama böyle bir sürpriz beklemiyordum. Hayalim gerçek oldu. Polis ağabeylerime, ablalarıma ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.

Zozan'ın mutluluğu sadece onunla sınırlı kalmadı. Küçük kız, kendi yaptığı Galatasaray temalı yağlı boya tabloyu İlçe Emniyet Müdürü Alper Yüksel'e hediye etti.

Yüksel, "Güzel yavrumuzun yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Bu, bizim için en büyük bayramdır. İnşallah bir gün yürüdüğünü de görürüz" diye konuştu.

Polisler, etkinlikte diğer özel çocukları da unutmayarak hepsine çeşitli hediyeler verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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