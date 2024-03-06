Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü İnovasyon Merkezi'ne Gezi Düzenledi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, İnovasyon Merkezi'ne gezi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Minik Adımlar Polisi ile Beraber Teknolojinin Peşinde Projesi' kapsamında; Uzay ve havacılık konularında Erzincan ve ilçelerinde bulunan çocuk ve gençlere yönelik, hayal ettikleri mesleklere ulaşabilmeleri, bilim ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayabilmeleri amacıyla, Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa Ortaokulu'ndaki öğrencilere 'İnovasyon Merkezi Gezisi' düzenlendi. - ERZİNCAN