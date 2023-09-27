Polisevi şehidi Sedat Gezer, mezarı başında anıldı

Mersin'de geçen yıl polisevine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer, vefatının yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı anmada, şehidin 10 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız'ın annesini teselli etmesi dikkat çekti.

27 Eylül 2022 tarihinde Mersin'in Tece Mahallesi'nde bulunan polisevine 2 kadın terörist tarafından düzenlenen bombalı saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olurken, 1'i polis memuru 4 vatandaş da yaralanmıştı. Bugün ölümünün yıl dönümü dolayısıyla şehit Sedat Gezer için Mersin Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, şehidin eşi Medine Gezer, çocukları, anne Nafiye Gezer ile silah arkadaşları katıldı. İl Müftüsü Aydın Yığman'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı anmada, şehidin 10 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız'ın annesini teselli etmesi dikkat çekti.

Törenin sonunda Sedat Gezer'in mezarına karanfiller bırakıldı. - MERSİN