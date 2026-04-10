Haberler

Polis teşkilatı 181 yaşında

Polis teşkilatı 181 yaşında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü olan 10 Nisan Polis Günü, Düzce'de çeşitli etkinlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü olan 10 Nisan Polis Günü, Düzce'de çeşitli etkinlerle kutlandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen 10 Nisan Polis Günü programı kapsamında ilk olarak Anıtpark Meydanı'nda, Atatürk anıtına çelenk konuldu. Anıtpark'taki törenin ardından Düzce Şehitliği'ne gidildi.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, yaptığı konuşmada "Teşkilatımızın 181. yıldönümünde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Devletimizin ve milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak, hak ve hürriyetlerin güvence altına almak, gerektiğinde kutsal görevler uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen emniyet teşkilatı personelimiz, bıraktığınız emaneti şeref ve onurla yerine getirmeye devam edecek. Birlik ve beraberliğimizi sağlamak üzere, her fedakarlığı yapma kararlılığını azimle sürdürecektir. Görevlerini ifa ederken, ebediyete göç etmiş şehitlerimize ve vefat eden meslek mensuplarımıza, Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Mekanlarınız cennet, ruhlarınız şad olsun" dedi.

Konuşmanın ardından dualar okundu ve şehit kabirleri ziyaret edilerek, kırmızı karanfil bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
