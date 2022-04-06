Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret - Haberler

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Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret

Malatya'da yaşayan kas hastası 10 yaşındaki Muhammed'e polis ekipleri sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da yaşayan kas hastası 10 yaşındaki Muhammed'e polis ekipleri sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Polise olan ilgi sevgisinin aile tarafından İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine iletilmesinin ardından harekete geçen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri kas hastası 10 yaşındaki Muhammed Emin Kızrak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Polislerin evinde ziyaret ettiği Muhammed çok sevdiği polisleri karşısında görünce büyük mutluluk yaşarken, küçük Muhammed'in ailesi sürpriz ziyaret için polis ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Yerel, Haberler

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