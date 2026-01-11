Haberler

Duyarlı vatandaştan engelli vatandaşa akülü sandalye desteği

Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde engelli vatandaş Ebubekir Tarhan'a akülü sandalye hediye etti. Şahin, Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen projelerle yüzlerce akülü sandalye ve binlerce giysi yardımı gerçekleştirdi.

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyünde yaşayan engelli vatandaş Ebubekir Tarhan'a akülü sandalye hediye etti.

Başlattığı proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşan polis memuru Mustafa Şahin, bugüne kadar Şırnak genelinde yüzlerce akülü sandalye ile binlerce bot ve mont yardımında bulundu. Şahin'in öncülüğünde gönüllü ekipler tarafından temin edilen akülü sandalye, ihtiyaç sahibi Ebubekir Tarhan'a teslim edildi. Yapılan yardım karşısında büyük mutluluk yaşayan Tarhan, destek olan herkese teşekkür ederek, "Yıllardır bu durumdayım. Allah razı olsun, bana bu güzel akülü sandalyeyi gönderdi. Çok teşekkür ederim" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
