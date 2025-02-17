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Polis Memuru Mustafa Şahin, 300 Çocuğa Bot ve Mont Dağıttı

Polis Memuru Mustafa Şahin, 300 Çocuğa Bot ve Mont Dağıttı
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Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 300 çocuğa bot ve mont yardımında bulundu. Şahin, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara yardım projeleriyle destek vermeye devam ediyor.

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 300 çocuğa bot ve mont yardımında bulundu.

Polis memuru Mustafa Şahin, projeyle aldığı yardımları Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Şahin, bazı illerde vatandaşların borç defterini kapatırken, bazı illerde engelli çocukların akülü sandalye mont ve bot ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şahin, dün de Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 300 çocuğa bot ve mont dağıttı. Şahin, "Doğusuyla batısıyla, Şırnak, Van, İstanbul, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa gibi iller başta olmak üzere 81 ilimizde çocuklarımıza bot ve mont dağıttık. Yüzlerce kardeşimizin borcunu kapattık. Devlete ulaşamayıp bize ulaşan 15 bin 500 ailemize akülü araba hediye ettik. Hayırseverlerin desteğiyle bu güzel projelerimiz devam edecek" dedi.

Çocuklardan Zeynep Yıldız, "Bu gün bizler için çok güzel hediyeler gönderdikleri için Mustafa beye çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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