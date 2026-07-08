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Polis memuru kansere yenik düştü

Polis memuru kansere yenik düştü
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Afyonkarahisar'da görevli 51 yaşındaki polis memuru Cem Akın, 2 yıldır mücadele ettiği bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Doğa fotoğrafçılığında ödülleri bulunan Akın'ın cenazesi memleketi Sivrihisar'da toprağa verilecek.

Afyonkarahisar'da 51 yaşındaki polis memuru, 2 yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Cem Akın (51), doğa fotoğrafçılığı alanında kazandığı ödüllerle hafızalarda yer edinirken ölümüyle emniyet teşkilatı ve basın camiasını yasa boğdu. Yaklaşık 2 yıldan bu yana bağırsak kanseri ile mücadele eden Akın, bu sabaha karşı vefat etti. Akın için öğle saatlerinde cenaze töreni düzenleneceği, ardından memleketi Sivrihisar ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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